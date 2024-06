Die Europäische Zentralbank (EZB) hat zum ersten Mal seit fast fünf Jahren die Zinsen um 0,25 Prozentpunkte gesenkt. Für die Immobilienbranche, die unter dem hohen Zinsniveau leidet, könnte dieser Schritt wichtige Veränderungen mit sich bringen. Die Zinssenkung könnte zu niedrigeren Finanzierungskosten führen, was insbesondere für Unternehmen wie die FCR Immobilien AG von Vorteil wäre. In einer Modellrechnung könnte eine Zinssenkung um einen Prozentpunkt den FFO der FCR um rund 12% erhöhen und das Immobilienportfolio weiter aufwerten. Insgesamt könnte die Zinswende positive Impulse für den Immobilienmarkt im Allgemeinen und für die Bewertung von Immobiliengesellschaften im Besonderen setzen und damit Investitionen attraktiver machen. mwb research's Analysten bestätigen daher ihre Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von EUR 20,50, was einem Aufwärtspotenzial von rund 100% entspricht. Die letzte vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/FCR%20Immobilien%20AG





KI-Champions: 3 Top-Werte, die Ihr Portfolio revolutionieren Fordern Sie jetzt den brandneuen kostenfreien Sonderreport an und erfahren Sie, wie Sie von den enormen Wachstumschancen im Bereich Künstliche Intelligenz profitieren können - 100 % kostenlos. Hier klicken