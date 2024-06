EQS-News: SGT German Private Equity GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Strategische Unternehmensentscheidung

Aus SGT German Private Equity wird die German AI Group - im August wird die Hauptversammlung über die Umfirmierung abstimmen



07.06.2024 / 11:43 CET/CEST

+++ Pressemitteilung +++

im August wird die Hauptversammlung über die Umfirmierung abstimmen Bekanntgabe von Details zum künftigen Artificial Intelligence-Geschäft und Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2023 im Juni geplant

Christoph Gerlinger im Interview mit Finance TV

Hauptversammlung samt Vorstellung des neuen Geschäftsbereichs am 14.08.24

VC Beteiligungsveräußerungen und Kostenreduzierungen Frankfurt am Main, 7. Juni 2024 - Die SGT German Private Equity ("SGF"), eine Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main, beabsichtigt noch im Juni, Details zu ihrer angekündigten Neuausrichtung auf Artificial Intelligence bekanntzugeben. Ziel ist es, schnell kritisches Know-how aufzubauen, AI-Talente zu werben und zu binden, damit ohne größere Investitionen wieder zur Profitabilität zurückzukehren und gleichzeitig eine Plattform zu schaffen, um aussichtsreiche AI Startups zu gründen. In einem Anfang der Woche veröffentlichten Interview mit Finance TV hat Gründer und CEO Christoph Gerlinger dazu erste Konkretisierungen vorgenommen. Die Hauptversammlung der SGF soll am 14.08.24 stattfinden. Die Gesellschaft wird ihren Aktionären bei dieser Gelegenheit den neuen Geschäftsbereich vorstellen und die Umfirmierung in "German AI Group" zur Abstimmung stellen. Die Einladung samt Tagesordnung wird fristgemäß erfolgen. Im Mai ist es der Tochtergesellschaft German Startups Group VC GmbH gelungen, zwei VC-Beteiligungen teilweise zu veräußern, zum Buchwert bzw. darüber. Nachdem die Vergütung der geschäftsführenden Komplementärin German AI Group Management GmbH bereits seit Jahresbeginn deutlich reduziert ist, gelingt dies nun auch bei der Aufsichtsratsvergütung. Der Aufsichtsrat verzichtet rückwirkend ab dem 1.01.24 bis auf weiteres auf die Hälfte seiner satzungsgemäß festgesetzten Vergütung. Daneben wird die Gesellschaft auf ihrer Hauptversammlung eine Verkleinerung des Aufsichtsrats auf drei Mitglieder zur Abstimmung stellen. Über SGT German Private Equity SGT German Private Equity ist eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main. Die Gesellschaft richtet sich seit Mitte März 2024 ganz auf Artificial Intelligence aus und wird in "German AI Group" umfirmieren. Aus ihrer Historie als ein führender deutscher Venture Capital-Anbieter, unter der damaligen Firmierung German Startups Group, hält die SGT German Private Equity ein Heritage Portfolio an Minderheitsbeteiligungen an teils aussichtsreichen deutschen Tech Startups. Investor Relations Kontakt

Rosenberg Strategic Communications

Dirk Schmitt

d.schmitt@rosenbergsc.com

+49 170 302 8833



