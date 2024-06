© Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Omar Marques



Mit Bitstamp übernimmt Robinhood die älteste aktive Kryptobörse der Welt. Was der US-Finanzkonzern damit vor hat.Robinhood Markets hat angekündigt, die europäische Kryptobörse Bitstamp für etwa 200 Millionen US-Dollar zu übernehmen. Dieser Schritt markiert die größte Akquisition von Robinhood und eine entscheidende Expansion in die Kryptowährungsbranche. Die Aktie von Robinhood verzeichnete daraufhin einen Anstieg um bis zu 7,8 Prozent und erreichte den höchsten Stand seit Dezember 2021. Die Übernahme, die voraussichtlich in der ersten Hälfte des nächsten Jahres abgeschlossen wird, erfordert noch die Zustimmung der Regulierungsbehörden. Mit diesem Schritt tritt Robinhood in direkten …