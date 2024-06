Die Achterbahnfahrt der GameStop-Aktie (WKN: A0HGDX) geht weiter. Nachdem die Meme-Aktie Mitte Mai kurzfristig durch die Decke ging und ebenso schnell wieder abstürzte, folgt nun die nächste Kursexplosion. Seit Wochenbeginn hat GameStop seinen Wert verdoppelt. Allein am Freitagmorgen liegt die Aktie mit über 25% im Plus. Was steckt diesmal hinter dem Kursfeuerwerk? Immer der gleiche Auslöser Eigentlich muss man es gar nicht mehr erwähnen, denn der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...