Die CureVac-Aktie (WKN: A2P71U) befindet sich weiter im Höhenflug und hat am Donnerstag um +10% auf 4,99 US$ zugelegt. Binnen eines Monats sind es nun schon +67%. Auch die Aktie von Novavax (WKN: A2PKMZ) ist vorbörslich durch die Decke geschossen, letztlich aber im regulären Handel um -6,75% auf 19,56 US$ abgestürzt. Was treibt die Papiere der Impfstoffhersteller an? Und ist der Downer von Novavax vielleicht ein Warnzeichen für Anleger? Vogelgrippe ...

