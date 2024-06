Die Vonovia Aktie steht am Freitag unter Druck. Aktuell werden im XETRA-Handel 27,58 Euro und damit 4,1 Prozent Tagesminus für die Immobilien-Aktie notiert. Zu dem DAX-Wert gibt es eine neue Analystenstimme: Morgan Stanley hat in einer neuen Studie eine Abstufung vorgenommen, was für den Druck auf den Aktienkurs von Vonovia mitverantwortlich ist. Morgan ...

Den vollständigen Artikel lesen ...