Die Aktie des Cannabisunternehmens Canopy Growth verlor am Donnerstag knapp acht Prozent. Das Unternehmen hatte eine Kapitalerhöhung bekanntgegeben. Am Freitag geht es im euopäischen Handel aber wieder stark aufwärts.Canopy Growth plant, Aktien im Wert von bis zu 250 Millionen Dollar zu verkaufen. Diese Verkäufe sind sowohl in den USA als auch in Kanada möglich. Die erwarteten Erlöse sollen zur Reduzierung ...

