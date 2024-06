Die uniVersa hat zum Monatsanfang neue Leistungen und Summenerhöhungen in ihrer Privathaftpflichtversicherung FLEXXprotect an den Start gebracht. Die Änderungen gelten aufgrund der Innovationsgarantie nicht nur für Neu- sondern auch für Bestandskunden. Neue Leistungen und Summenerhöhungen stehen im Fokus der Änderungen, die die uniVersa zum Monatsanfang in ihrer Privathaftpflichtversicherung FLEXXprotect eingeführt hat. So sind beispielsweise künftig volljährige Kinder auch nach abgeschlossener ...

