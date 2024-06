Experte gibt erneut Prognose ab: XRP bald bei 27$

Der Krypto-Experte EGRAG CRYPTO hat mit seiner jüngsten Vorhersage für den XRP-Preis die Krypto-Community in Aufruhr versetzt. Mit fast 60.000 Followern auf X (ehemals Twitter) gehört er zu den einflussreichsten Stimmen im Kryptobereich. Seine gewagte Aussage: XRP könnte bald auf satte 27 US-Dollar steigen. Diese Prognose basiert auf einer Analyse, die EGRAG CRYPTO in einem detaillierten Chart auf TradingView präsentiert hat.

Analyse vom 7.6.

EGRAG CRYPTO erläutert, dass XRP trotz eines bislang eher verhaltenen Bullruns kurz vor einem enormen Ausbruch steht. "Der nächste 41% Pump wird episch!", schreibt er begeistert. Er vergleicht die aktuelle Situation mit einem ähnlichen Szenario im Jahr 2017, als XRP nach einem 41%igen Anstieg in kürzester Zeit durch die Decke ging. "Wird sich die Geschichte wiederholen? Meine Antwort ist ein klares JA!", so der Experte weiter.

Seine Chartanalyse

Seine Analyse stützt sich auf verschiedene technische Indikatoren, darunter die Fibonacci-Retracements. Insbesondere das FIB 1.618-Niveau hat er als Zielmarke im Visier, was auf einen bevorstehenden Sprung in den zweistelligen Bereich hindeutet. Diese optimistische Prognose wird durch die historische Kursentwicklung von XRP untermauert, die nach ähnlichen Mustern bereits mehrfach massive Gewinne verzeichnete.

Doch EGRAG CRYPTO warnt auch: "Man sollte eine eiserne Dollar-Sell-Average-Strategie haben, denn niemand kann den exakten Pfad des Preises vorhersagen." Er appelliert an die XRPARmy, sich auf die anstehenden Kursbewegungen vorzubereiten und die Gewinne strategisch zu realisieren.

Szenarien schon länger bekannt

Schon im Herbst machte EGRAG CRYPTO mit einer weiteren aufregenden Prognose auf sich aufmerksam, die er kürzlich wieder in den Vordergrund rückte: "XRP's 3 Candle Formation: $10 oder ein Sprung auf $50? "

Seine Analyse von Kerzenformationen enthüllt Einblicke in die Preisbewegungen von XRP. Die historischen Daten zeigen einen faszinierenden Trend: Nur zweimal in der Vergangenheit gab es eine Abfolge von drei aufeinanderfolgenden grünen Monatskerzen. EGRAG CRYPTO weist darauf hin, dass wir kurz davor stehen, erneut eine solche Trio-Kerzenformation zu erleben.

Die historischen Aufzeichnungen bieten dabei zwei mögliche Szenarien:

Szenario A: 5 Monate Konsolidierung: Nach einer fünfmonatigen Konsolidierungsphase folgte ein atemberaubender Anstieg von 1500%. Wenn sich die Geschichte wiederholt, könnte XRP von seinem aktuellen Preis auf 10 US-Dollar steigen. Dieses Szenario beginnt am 1. April 2024.

Szenario B: 12 Monate Konsolidierung: In einem anderen Fall ging einer zwölfmonatigen Konsolidierung ein unglaublicher Anstieg von 8000% voraus. Sollte dieses Szenario eintreten, könnte XRP von seinem aktuellen Stand auf beeindruckende 50 US-Dollar klettern. Dieser Startpunkt ist der 1. November 2024.



Da sich das erste Szenario zeitlich nicht mehr ausgehen kann, wird Ergag von dem Szenario B ausgehen. EGRAG CRYPTO betont, dass der Durchschnitt dieser beiden Zielwerte bei 30 US-Dollar liegt, wobei er immer wieder seinen geheimen Zielwert von 27 US-Dollar flüstert.

Bitcoin Stabil über 71.000, Memecoins gefragt

Während sich XRP in einer unsicheren Phase befindet, zeigt die Leitwährung Bitcoin beeindruckende Stabilität und hält sich konstant über der Marke von 71.000 US-Dollar. Diese Beständigkeit bringt Zuversicht in die Märkte, während andere Kryptowährungen ebenfalls positive Entwicklungen verzeichnen.

Besonders bemerkenswert ist das Interesse an Memecoins. Token wie Pepe und Bonk haben ihr Niveau nach einer Rally in der vergangenen Woche gut gehalten. PlayDoge sticht dabei besonders hervor. Der ICO, also der Initial Coin Offering oder im Deutschen der Vorverkauf, hat in weniger als 14 Tagen bereits knapp 3 Millionen US-Dollar im Presale eingesammelt. Diese kultige Idee findet großen Anklang und zeigt, dass auch humorvolle Projekte ernst genommen werden können.

8Bit Style mit Minispielen

Dieses Play-to-Earn (P2E) Projekt kombiniert den beliebten Doge-Meme mit nostalgischen 2D-Gaming-Elementen, ähnlich wie das ikonische Tamagotchi-Spielzeug. Spieler können ihren virtuellen Doge füttern, trainieren und Abenteuer bestehen, um $PLAY-Token zu verdienen. Diese einzigartige Mischung aus Retro-Gaming und moderner Krypto-Belohnung hat PlayDoge schnell zu einem Favoriten in der Meme-Token-Community gemacht.

Der Presale des $PLAY-Tokens war ein durchschlagender Erfolg, mit über 2,87 Millionen US-Dollar, die in wenigen Tagen eingesammelt wurden. Dieser rasante Start scheint einmalig im Memecoin ICO Bereich zu sein ?. PlayDoge plant auch, eine Online-Bestenliste einzuführen, um die besten Spieler zu belohnen, was zusätzlichen Anreiz für die Community bietet, sich aktiv zu beteiligen und ihre virtuellen Haustiere zu pflegen.

Ein weiterer Grund für die Popularität von PlayDoge ist die geplante Integration mit großen Krypto-Börsen wie Binance, was dem Token zusätzliches Vertrauen und Sichtbarkeit verleiht??. Diese strategische Ausrichtung könnte PlayDoge helfen, sich langfristig auf dem Krypto-Markt zu etablieren und möglicherweise sogar andere etablierte Meme-Tokens wie Floki Inu herauszufordern.

