Es ist noch keinen Tag her, dass die Europäische Zentralbank die Zinsen gesenkt hat, da mehren sich schon kritische Stimmen über weitere Zinssenkungen. Erstmals seit fünf Jahren senkte die EZB am Donnerstag ihre Leitzinsen um 25 Basispunkte und leitete damit die geldpolitische Lockerung ein. Ob in den nächsten Monaten eine Reihe von weiteren Zinssenkungen folgen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...