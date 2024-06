London (www.anleihencheck.de) - Erstmals seit fünf Jahren hat die EZB ihre Leitzinsen um 25 Basispunkte gesenkt - der lang erwartete Auftakt des Zinssenkungszyklus, so Sandra Rhouma, European Economist - Fixed Income bei AllianceBernstein.Gleichzeitig würden die europäischen Währungshüter klarmachen, dass sie in diesem Jahr weiterhin restriktiv bleiben und damit Vorsicht walten lassen würden. Warum sie zwei weitere Zinssenkungen im Jahr 2024 für wahrscheinlich halte und warum in den kommenden Monaten, um die Veröffentlichung von Inflationsdaten, mit einer höheren Marktvolatilität zu rechnen sei, kommentiere Sandra Rhouma, European Economist - Fixed Income bei AllianceBernstein. ...

