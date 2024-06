London (www.anleihencheck.de) - In Südafrika und Mexiko kam es in der vergangenen Woche zu Marktschwankungen, so Mark Dowding, Chief Investment Officer bei BlueBay, RBC BlueBay Asset Management.Weniger überraschend als die dortigen Wahlergebnisse sei die Zinssenkung in der Eurozone gewesen.Ein niedrigerer ISM-Einkaufsmanagerindex und unerwartet wenige Stellenangebote in den USA hätten in der vergangenen Woche für sinkende Staatsanleiherenditen gesorgt. Die Märkte würden die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung durch die US-Notenbank Federal Reserve (FED) bis September mit 75 Prozent einpreisen. ...

