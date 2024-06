© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Richard Drew



Für Anleger gibt es aktuell keine guten, fundamentalen Gründe, sich bei Boeing zu engagieren. Bietet wenigstens der Chart eine Einstiegsgelegenheit?In den Papieren des kriselnden US-Flugzeugbauers und Rüstungskonzerns Boeing haben Anleger in diesem Jahr nichts zu lachen. Seit dem Jahreswechsel hat die Aktie mehr als ein Viertel an Wert verloren. Ursache hierfür sind neue Probleme bei der Sicherheit und der Verarbeitungsqualität von Passagierflugzeugen sowie gravierende Mängel auch in der Qualitätssicherung, sodass sich die US-Luftfahrtbehörde FAA einschalten musste. Seit Jahren nichts als Ärger - und Verluste Operativ schreibt das Unternehmen bereits seit einschließlich 2019 Verluste. Der …