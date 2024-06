Frankfurter Börsenbrief

Während sich die deutsche Politik weiterhin hartnäckig weigert, im nationalen Energiemix wieder Kernkraft zu integrieren, sind deutsche Technologie-Führer in diesem Bereich international nach wie vor gefragt. Das gilt auch für den Pumpenhersteller KSB, der in diesem Bereich u. a. eine Reaktor-Kühlmittel-Pumpe im Portfolio hat. Das Produktportfolio von KSB umfasst allerdings weitaus mehr. Im Energiebereich, der im letzten Jahr für rund 10 % der Neuaufträge stand, bietet KSB auch Lösungen für erneuerbare Energien wie beispielsweise Biomasse an. Außerdem für fossile Kraftwerke, wo man mit den Produktgruppen Pumpen und Ventile aktiv ist. Weitere Fokusbranchen sind die Petrochemie, der Bereich Immobilien-Ausstattungen, aber auch das ganze Minen-Segment und Wasserwirtschaft. Hinsichtlich des Neugeschäfts im letzten Jahr waren dabei die Segmente Wasser und allgemeine Industrie mit jeweils 22 bzw. 21 % die führenden Nachfragebereiche. Insgesamt gehört KSB in seinen Tätigkeitssegmenten durchweg zur Spitzengruppe der Top 3.