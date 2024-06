Emittent / Herausgeber: Donner & Reuschel AG, Investor Services / Schlagwort(e): Konferenz/Sonstiges

DONNER & REUSCHEL AG: Online Konferenz "Märkte mit Mumm & Mut" - Das regelmäßige D&R-Update" am 14.06.2024/ 8:30 Uhr



07.06.2024 / 13:02 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





DONNER & REUSCHEL AG: Online Konferenz "Märkte mit Mumm & Mut" - Das regelmäßige D&R-Update" am 14.06.2024/ 8:30 Uhr Aus fundamentaler Sicht bleiben für die Börsenkurse im Sommer vor allem die Zinsentwicklung und die geldpolitische Ausrichtung der Notenbanken entscheidend. Die Frage, ob die wirtschaftliche Abkühlung der letzten Monate ausreicht, um die Inflationsraten auf das von EZB, Fed & Co. gewünschte Ziel zu drücken, kann bisher jedoch noch nicht eindeutig beantwortet werden. Vor diesem Hintergrund lohnt eine Bestandsaufnahme der weiteren Perspektiven von Zinsen, Aktien, Währungen, Rohstoffen und dem Bitcoin aus charttechnischer Sicht besonders. Wir freuen uns daher, Martin Utschneider als Gast zu haben, der uns ein Update zu den wichtigsten Trends und technischen Indikatoren geben wird.



Diesen und weiteren Themen widmen sich Carsten Mumm (Chefvolkswirt des Bankhauses DONNER & REUSCHEL) und Martin Utschneider (Leiter Technische Analyse bei der Finanzethos GmbH) anlässlich unserer nächsten Webkonferenz am:



Freitag, den 14. Juni 2024 von 08:30 - 09:00 Uhr (plus Zeit für Ihre Fragen).



Sie wollen dabei sein? Sehr gern! Melden Sie sich direkt hier an. Wichtiger Hinweis: Wenn Sie künftig auf direktem Wege eine Einladung zu unseren Webkonferenzen erhalten möchten, registrieren Sie sich bitte hier. Kontaktdaten: Mareen Elfert DONNER & REUSCHEL AG Telefon +49 40 30217 5193 E-Mail: mareen.elfert@donner-reuschel.de



Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.