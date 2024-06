Die ASML-Aktie erreichte am Donnerstag mit einem Schlusskurs von 972 Euro ein Rekordhoch. Am Freitagmittag setzt sich der positive Trend fort. Damit zählt die ASML-Aktie zu den Top-Werten im EuroStoxx 50. So viel Potenzial sehen die Analysten noch in dem Halbleiterindustrie-Ausrüster.Ein wesentlicher Faktor für den aktuellen Kursanstieg ist der Optimismus bezüglich neuer Halbleiter-Technologien. ASML-Finanzvorstand ...

