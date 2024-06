© Foto: Pat Mazzera - dpa-Bildfunk



GameStop überrascht am Freitag den Markt: Schon vor dem eigentlich geplanten Termin hat das Unternehmen seinen Quartalsbericht veröffentlicht.Das epische Kräftemessen zwischen Leerverkäufern der Aktie von GameStop und Keith Gill, besser bekannt als Roaring Kitty und DeepFuckingValue sowie seiner Anhängerschaft, die vor allem im Subreddit r/wallstreetbets versammelt ist, dürfte am Freitag in die nächste Runde gehen: Nicht nur, weil Gill am Donnerstagabend angekündigt hat, sich noch vor dem Wochenende mit einem Livestream bei der Video-Plattform YouTube zu Wort zu melden, sondern auch, weil das Unternehmen überraschend die eigentlich für nächste Woche Dienstag geplante Präsentation seiner …