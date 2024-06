Krypto News: Hat Wrestling-Legende Hulk Hogan an einem Pump-and-Dump mitgewirkt?

Hulk Hogan ist einer der weltweit bekanntesten und erfolgreichsten Wrestling-Legenden überhaupt. Vor allem in den 1980er und 90er Jahren galt er als das Aushängeschild der WWF (World Wrestling Federation). Heutzutage ist es zwar etwas ruhiger um den mittlerweile 70 Jahre alten Wrestler geworden - doch trotzdem zählt er vor allem in den USA immer noch zu den bekanntesten Gesichtern.

Nun scheint es so, als ob Hulk Hogan, der mit bürgerlichem Namen Terrence Gene Bollea heißt, an einem sogenannten Pump-and-Dump teilgenommen haben könnte. Hierbei handelt es sich um eine (illegale) Strategie der Marktmanipulation, bei dem zum Beispiel irreführende, positive Aussagen von prominenten Stimmen dafür sorgen, dass der Kurs einer Kryptowährung kurzfristig ansteigt, woraufhin die in den Betrug einbezogenen Token-Inhaber ihre Coins zu einem überteuerten Wert verkaufen können, bevor der Preis wieder stark nach unten sinkt.

Hat Hulk Hogan den HULK-Token absichtlich manipuliert?

Erst vor kurzem wurde die Kryptowährung HULKAMANIA ($HULK) als Solana-Meme-Coin auf den Markt gebracht. Fakt ist zudem, dass sowohl die Social-Media-Kanäle von Hulk Hogan als auch seine eigene Webseite diese Kryptowährung zunächst lobend beworben haben. Dies sorgte dafür, dass viele seiner immer noch treuen Fans in den $HULK-Token investierten und die Marktkapitalisierung des jungen Krypto-Coins auf 17 Millionen US-Dollar anwachsen ließen. Kurz daraufhin wurden allerdings alle Posts auf den Social-Media-Kanälen gelöscht und die Marktkapitalisierung reduzierte sich innerhalb kürzester Zeit auf gerade einmal 2 Millionen US-Dollar.

Aufgedeckt wurde dies unter anderem von Matt Binder (siehe Tweet oben), der eine Vielzahl an Tweets von Hulk Hogan - beziehungsweise dessen X-Accounts - in Form von Screenshots gesammelt hat.

Hulk Hogan selbst - oder zumindest seine Social-Media-Accounts - erklärte allerdings, dass diese Posts, die den $HULK-Token beworben haben, nicht von ihm stammen würden. In einem seiner letzten Tweets heißt es: "Bitte beachtet die heute veröffentlichten Beiträge nicht. Sie stammen nicht von mir und werden umgehend entfernt."

Unklar ist, ob Hulk Hogans Social-Media-Kanäle gehackt wurden oder ob es sich um einen abtrünnigen Mitarbeiter handelt. Denkbar ist natürlich auch, dass Hogan tatsächlich selbst involviert ist und nun sich selbst einfach nur in einem besseren Licht darstellen möchte. Sein Vermögen wird auf über 25 Millionen US-Dollar geschätzt - ob er es also nötig hat, einen solchen Betrug selbst durchzuführen, ist fraglich.

Meme-Coins mit prominenter Unterstützung werden immer populärer

Ein neuer Trend, der gerade im Bereich der Meme-Coins immer beliebter wird, ist die Einführung einer neuen Kryptowährung, die von Anfang an von einem Prominenten mit beworben oder häufig sogar von VIPs erstellt werden. So haben in den letzten Wochen gleich einige prominente Personen ihre eigenen Meme-Coins erstellt - unter anderem Caitlyn Jenner (ehemalige Olympia-Teilnehmerin), Davido (nigerianischer Sänger und Songwriter) oder Rich The Kid (Rapper).

Obwohl diese Kryptowährungen häufig zunächst Hype generieren können, versinken sie in der Regel noch schneller wieder in den Untiefen des Meme-Coin-Universums. So liegt $JENNER zum Beispiel mehr als 75 % unter dem Allzeithoch - und das nur Tage nach dem offiziellen Launch.

Der Caitlyn Jenner (JENNER) Chart seit seinem Launch (Quelle: CoinMarketCap)

Bisher haben ähnliche VIP-Token - ähnlich wie die meisten Meme-Coins - keine wirklichen Neuerungen oder Innovationen in die Krypto-Welt gebracht. Stattdessen handelt es sich häufig nur um Coins, die keinen wirklichen Sinn oder Zweck haben und stattdessen nur die Entwickler und die Prominenten dahinter reich machen sollen. Wer also tatsächlich in so einen VIP-Token investiert, der sollte sich im Klaren sein, dass diese Meme-Coins selten langfristig ihren Wert halten können.

Sinnvoller sind dann schon eher Meme-Coins, die einen tatsächlichen Nutzen mit sich bringen. Das kann zum Beispiel in Form neuer Technologien sein, aber auch innovative Ideen können langfristig betrachtet dafür sorgen, dass die Community hinter diesen Kryptowährungen tatsächlich weiter wachsen kann und nicht nach wenigen Tagen schon wieder zum nächsten Projekt wechselt.

WienerAI nähert sich schnell der 5-Millionen-Dollar-Marke

Bereits die Beschreibung von WienerAI ($WAI) zeigt, dass dieser Meme-Coin tatsächlich ungewöhnlich ist, schließlich handelt es sich hierbei um einen Mix aus Hunde-Token, künstlicher Intelligenz (KI) und einem hilfreichen Trading-Bot. Gerade der allen Nutzern kostenlos zur Verfügung stehende Bot ist ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal von WienerAI.

So setzt er auf ein KI-Interface, das besonders benutzerfreundlich konzipiert wurde und somit auch von absoluten Krypto-Neulingen eingesetzt werden kann. Die hier genutzte KI-Hilfe soll es ermöglichen, jegliche Frage der Krypto-Anleger zu ihren Investitionen zu beantworten. Dabei werden die Antworten von der künstlichen Intelligenz nicht nur im World Wide Web gesucht und analysiert, sondern auch leicht verständlich erklärt.

Hinzu kommt die "Seamless Swap"-Funktion, über die Plattformnutzer sofort den besten Preis auf verschiedenen Kryptobörsen angezeigt bekommen und die gewünschten Coins sogar mit nur wenigen Klicks erwerben können. Überraschend daran ist die Tatsache, dass sämtliche Service-Funktionen von WienerAI vollkommen kostenlos sind - zusätzliche Gebühren gibt es nicht.

Im Augenblick befindet sich der $WAI-Token im Vorverkauf und konnte schon fast 5 Millionen US-Dollar an Kapital sammeln. Ein weiterer Vorteil des WienerAI-Projekts: Es wurde modular aufgebaut und kann so in Zukunft problemlos weitere Technologien implementieren. Damit ist der $WAI-Token auch für zukünftige Probleme der Krypto-Welt bestens vorbereitet.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.