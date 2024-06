PlayDoge News: Der neue PLAY-Token nähert sich der 3-Millionen-Marke

Es ist nicht immer einfach, neue Krypto-Projekte richtig einzuschätzen und das Potenzial zu erkennen. Hilfreich ist es dabei, wenn ein neuer Token einen ICO (Initial Coin Offering) anbietet und im Presale bereits viele Anleger überzeugen kann. Denn läuft der Vorverkauf bereits erfolgreich, so ist ein weiterer Erfolg nach dem offiziellen Launch häufig vorprogrammiert.

Auch PlayDoge ($PLAY) könnte genau diese Möglichkeiten bieten, denn das neue Play-to-Earn-Projekt ist erst vor wenigen Tagen in den Presale gestartet. Mittlerweile sind über 2,8 Millionen US-Dollar an Kapital zusammengekommen - und schon bald dürfte die Marke von 3 Millionen US-Dollar überschritten werden. Doch was genau steckt eigentlich hinter PlayDoge und dem neuen $PLAY-Token?

Nostalgie der 90er Jahre trifft auf moderne Web3-Technologien

Hinter PlayDoge steht die Antwort auf die Frage, wie die süßen und digitalen Tamagotchis aus den 1990er Jahren wohl heutzutage aussehen würden. Damals waren die kleinen japanischen Tierchen ein weltweiter Erfolg und seit 1996 haben sich über 82 Millionen der digitalen Haustiere verkauft. PlayDoge setzt dabei einerseits auf altbekannte Konzepte, kombiniert diese jedoch mit dem Play-to-Earn-Prinzip und modernen Web3-Technologien.

Die Geschichte des Videospiels ist schnell erzählt: Sämtliche Doge-Maskottchen sind auf einmal verschwunden gewesen, wurden dann jedoch in der PlayDoge-App wiedergefunden. Allerdings müssen die Nutzer nun wieder erneut Beziehungen aufbauen, damit die PlayDoges wieder Vertrauen fassen können.

Das neue PlayDoge-Spiel wird aktuell noch entwickelt, doch soll es zu einem späteren Zeitpunkt - ein genaues Datum gibt es bisher noch nicht - sowohl im Google Play Store als auch im Apple Store als Mobile Game erscheinen. Geplant ist, dass die erste Beta-Phase kurz nach dem Ende des laufenden Vorverkaufs beginnen wird - allerdings erhalten nur Nutzer Zugriff, die auch frühzeitig in den $PLAY-Token investiert haben.

Im Spiel selbst müssen die Nutzer ganz klassisch ihre PlayDoges pflegen und auf ihre Bedürfnisse eingehen: Regelmäßiges Füttern ist genauso wichtig wie ein medizinischer Check und ein Schlaf bei Müdigkeit. Zudem sollen viele kleine Minispiele dafür sorgen, dass das digitale Haustier immer bei guter Laune ist. Wer sich jedoch nicht um seinen PlayDoge kümmert, der muss damit rechnen, dass das Haustier wegrennt - oder im schlimmsten Fall sogar stirbt.

Play-to-Earn soll wichtiger Faktor für Community-Bindung werden

Der Play-to-Earn-Algorithmus von PlayDoge soll die Spieler dafür belohnen, dass sie sich regelmäßig um ihre digitalen Tiere kümmern. So verrät das offizielle Whitepaper auch, dass vor allem die verschiedenen Minispiele den $PLAY-Token auszahlen werden - abhängig davon, wie erfolgreich und fähig sich ein Spieler in diesen Games zeigt. Außerdem wird es ein Leaderboard geben, das regelmäßig die $PLAY-Token an die besten PlayDoge-Besitzer auszahlt. So sammeln die Spieler automatisch XP - je wohler sich ein PlayDoge fühlt, desto mehr XP werden vergeben. Allerdings können nur Nutzer am Leaderboard teilnehmen, die auch tatsächlich $PLAY-Token besitzen - Free-to-Play-Spieler werden zumindest vorerst ausgeschlossen werden.

Bei dem $PLAY-Token handelt es sich übrigens unter anderem um einen ERC-20-Coin, der im Ethereum-Ökosystem agiert. So gibt es auch bereits jetzt im Vorverkauf ein erstes Staking-Programm - allerdings auf der BNB-Blockchain, das derzeit eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von satten 108 % verspricht. Über einen Zeitraum von drei Jahren werden hier ganze 564 Millionen $PLAY-Token an die Anleger ausgezahlt, was einem Anteil von 6 % des gesamten Tokenvorrats von 9,4 Milliarden $PLAY-Token entspricht.

Satte 50 % aller $PLAY-Token werden bereits im Vorverkauf an die Anleger vergeben, während weitere 7,5 % für die Community-Rewards und den Play-to-Earn-Anteil verplant sind. Auch das soll dazu führen, dass bereits von Anfang an ein starker Fokus auf die Bildung einer stabilen PlayDoge-Gemeinschaft gesetzt wird, die das Blockchain-Spiel über viele Jahre hinweg unterstützen kann und soll. Schließlich gibt es selbst heutzutage - fast 30 Jahre nach der Einführung der ersten Tamagotchis - noch immer digitale Haustiere, die von ihren Inhabern liebevoll gepflegt werden.

PlayDoge ist das, was Tamagotchis hätten sein sollen

Auch wenn die Tamagotchis in den 1990er Jahren unglaublich erfolgreich waren, so waren sie doch auch durch die Technologien ihrer Zeit beschränkt. Ist der Akku leer gewesen, so konnte das Tamagotchi nicht gerettet werden. Darüber hinaus waren die digitalen Haustiere auch dafür anfällig, dass sie grundlos einfach gestorben sind, was dazu führte, dass die Besitzer komplett von vorne beginnen mussten. All diese Probleme sind durch die Nutzung moderner Technologien - zum Beispiel der Blockchain oder von mobilen Endgeräten wie Smartphones - zu lösen.

Derzeit gibt es noch keinen offiziellen Termin für einen Launch des $PLAY-Tokens oder der PlayDoge-App. Klar ist jedoch, dass der aktuelle Preis, der derzeit bei günstigen 0,00504 US-Dollar liegt, schon innerhalb der nächsten 48 Stunden erhöht wird. So können frühzeitige Anleger alleine dadurch Gewinne erzielen, dass sie rechtzeitig in den Vorverkauf eingestiegen sind.

Wer schon jetzt PlayDoge-Token kaufen möchte, der kann dafür entweder eine Kreditkarte einsetzen oder die $PLAY-Coins bequem mit verschiedenen Kryptowährungen kaufen. Neben BNB und ETH wird auch USDT akzeptiert. Wer allerdings am Staking-Programm teilnehmen möchte, der sollte BNB verwenden, da ein ETH-Staking derzeit noch nicht unterstützt wird.

