Die PNE AG hat ihr US-Geschäft an den US-Investor Lotus Infrastructure Partners verkauft. Die Transaktion umfasst sowohl die Gesellschaft PNE USA, Inc. in Chicago als auch eine Projektepipeline, die derzeit 18 Windenergie-, Photovoltaik- und Energiespeicher-Projekte mit einer Gesamtleistung von über 3 Gigawatt in verschiedenen Entwicklungsphasen umfasst. ...

