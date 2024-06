© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Rick Scuteri



Die US-Präsidentschaftswahlen haben sich als nächster wichtiger Katalysator für den Bitcoin-Kurs herauskristallisiert. Standard Chartered reiht sich ein in einen Chor aus bullishen Stimmen. Seit börsengehandelte Bitcoin-Fonds zu Beginn des Jahres in den USA eingeführt wurden, hat das Interesse an Kryptowährungen in Washington spürbar zugenommen und zieht parteiübergreifende Aufmerksamkeit auf sich. Obwohl die USA historisch eine eher kritische Haltung gegenüber Kryptowährungen eingenommen haben, beginnen Gesetzgeber nun vermehrt zu hinterfragen, wie lange diese Haltung noch aufrechterhalten werden kann oder sollte. "Da wir uns der US-Wahl nähern, erwarte ich, dass im Falle eines Sieges von …