Investoren und Analysten grübeln darüber, was Roaring Kitty zu erreichen gedenkt: Sind seine massiven Call-Optionen einfach zur persönlichen Bereicherung oder gibt es einen tieferen Hintergrund?Was ist bisher passiert? Am späten Sonntagabend gab Meme-Trader Keith Gill bekannt, dass er nun fünf Millionen physische GameStop-Aktien besitzt und durch seine 120.000 Kaufoptionen auf die Aktie die Kontrolle über weitere 12 Millionen Aktien behält. Diese Beteiligung von 17 Millionen Aktien entspricht einem Anteil von 5,57 Prozent an GameStop, basierend auf den 305,30 Millionen ausstehenden Aktien des Unternehmens. Einige Marktteilnehmer glauben, dass Roaring Kitty versucht, den Aktienkurs von …