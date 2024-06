Der Bitcoin hat zu Wochenbeginn die 70.000-Dollar-Marke zurückerobert und am heutigen Freitag bei 71.806 Dollar den höchsten Stand seit mehr als zwei Wochen markiert. Für den Sprung über die 72.000er-Marke und einen Durchmarsch in Richtung Rekordhoch hat es zwar noch nicht gereicht, doch Marktbeobachter sind trotzdem guter Dinge.Nach der Zinssenkung der EZB am gestrigen Donnerstag hat der Bitcoin einen neuen Anlauf gestartet, bei rund 71.700 Dollar war allerdings erneut Schluss. Anschließend ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...