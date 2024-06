So starke Kursbewegungen wie heute sind nicht nur bei der DWS-Group-Aktie selten. Das Papier verliert fast 16 Prozent und rauscht damit in den Keller. Anleger und insbesondere Aktionäre müssen sich aber keine Sorgen machen, im Gegenteil steckt ein überaus positiver Grund dahinter.Kursrückgänge von fast 16 Prozent sind an der Börse eine Hausnummer. Bei der DWS Group handelt es sich heute aber um den ex-Tag. Die Aktie handelt heute damit mit Dividendenabschlag. Dieser beträgt nicht nur 2,10 Euro, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...