Unterföhring (ots) -Das wird unverschämt musikalisch, unverschämt unterhaltsam, unverschämt gut. Ab heute nehmen die neuen TVOG-Coaches in Berlin auf den roten Stühlen Platz und buzzern für "The Voice of Germany" 2024! Schlägt Yvonne Catterfeld vor allen anderen auf den Buzzer? Schnappt Coach-Newcomer Kamrad TVOG-Liebling Samu Haber die stärksten Talente vor der Nase weg? Und macht Mark Forster in seiner siebten Staffel TVOG als Erster ein Team voll? Welche Talente bei den Coaches und den "The Voice of Germany"-Fans im Studio für Gänsehaut sorgen und mit Standing Ovations gefeiert werden, gibt es ab Herbst in SAT.1, auf ProSieben und auf Joyn zu sehen.Moderiert wird die 14. Staffel "The Voice of Germany" von Melissa Khalaj und Thore Schölermann. Produzent ist Bildergarten Entertainment."The Voice of Germany" - ab Herbst 2024 in SAT.1, auf ProSieben und auf JoynHashtag zur Show: TVOGPressekontakt:Carina Castrovillariphone: +49 (0) 89 95 07 - 1108email: carina.castrovillari@seven.onePhoto Production & EditingNadine Vadersphone: +49 (0) 89 95 07 - 1161email: nadine.vaders@seven.oneInfos & Fotos: presse.prosieben.de / presse.sat.1.de (https://presse.prosieben.de/)ProSieben / SAT.1Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: The Voice of Germany, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/102110/5796456