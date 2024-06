Nasdaq Stockholm AB: Delisting of certificates issued by Morgan Stanley & Co. International plc

As of June 10, 2024, the following certificate issued by Morgan Stanley & Co. International plc will be delisted upon request from the issuer. Short name ISIN BEAR HOOD X9 AVA 1 GB00BS9LZB52 BULL DAX X4 AVA 2 GB00BKZYS806 BULL DAX X8 AVA 6 GB00BKZZFD73 MINI L CALTX AVA 36 GB00BQRL8920 MINI L MCD AVA 25 GB00BL03DR36 MINI L NWG AVA 01 GB00BNTQT468 MINI S ABCL AVA 9 GB00BQRKC084 MINI S BAHNB AVA 1 GB00BSJK6G47 MINI S SNOW AVA 4 GB00BQRR0H28 For further information concerning this exchange notice please contact Issuer surveillance, telephone +46 8 405 72 80 or iss@nasdaq.com.