Airbus hat am Donnerstagabend die Auslieferungszahlen für Mai bekanntgegeben. Die Analysten sehen dem Jahresziel von rund 800 ausgelieferten Maschinen nun skeptisch entgegen. So viel Potenzial sprechen sie der Aktie zu.Im Mai 2024 lieferte Airbus nur 53 Passagierflugzeuge aus, verglichen mit jeweils über sechzig Jets in den Monaten März und April. Insgesamt hat Airbus in den ersten fünf Monaten 256 ...

