WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA hat sich die Arbeitslosigkeit im Mai überraschend weiter erhöht. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,1 Prozentpunkte auf 4,0 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einer unveränderten Quote von 3,9 Prozent gerechnet. Die Arbeitslosenquote erreichte damit den höchsten Wert seit Anfang 2022.

Im längeren Vergleich bleibt die Arbeitslosigkeit in der größten Volkswirtschaft der Welt aber weiterhin niedrig. Die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt gilt als mitentscheidend für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed. Ein robuster Arbeitsmarkt kann zu deutlicheren Lohnzuwächsen führen und den allgemeinen Preisanstieg verstärken.

Die US-Notenbank wird am Mittwoch ihre Zinsentscheidung veröffentlichen. Vor dem Hintergrund einer weiter hartnäckigen Inflation in den USA wird keine Zinssenkung erwartet. Vielmehr dürfte sich die Fed mit der Zinswende noch etwas Zeit lassen./jkr/jsl/jha/