Kürzlich wurde bekannt, dass Tesla-Chef Elon Musk Nvidia angewiesen haben soll, die Lieferung von Prozessoren an X (ehemals Twitter) und xAI vor Tesla zu priorisieren. Das soll aus E-Mails hervorgegangen sein, die innerhalb des Chip-Giganten zirkulierten. Musk habe gesagt, dass er Tesla zu einem wichtigen Akteur im Bereich KI machen kann und dass die Firma viel Geld für Nvidias KI-Prozessoren ausgibt. Aber durch diese Anweisung an Nvidia, X vor Tesla an die Reihe zu lassen, verzögerte Musk den Erhalt ...

