Mainz (ots) -Direkt im Anschluss an den ersten "sportstudio live"-Abend von der Leichtathletik-EM in Rom begrüßt Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein am Samstag, 8. Juni 2024, ab 23.00 Uhr zum "aktuellen sportstudio" im ZDF - und hat einen Ausnahmensportler mit bewegter Lebensgeschichte zu Gast: Jan Ullrich, der einzige deutsche Tour-de-France-Sieger, spricht über seine Erfolge, aber auch über seinen Absturz danach. Auch in der ZDFmediathek ist "das aktuelle sportstudio" an diesem Samstag erst ab 23.00 Uhr zu sehen.Am letzten Juni-Wochenende startet die diesjährige Tour de France. Doch im langen Studiogespräch mit Jan Ullrich geht es 27 Jahre nach seinem großen Triumph in Paris auch darum, wie er nach den Dopingermittlungen, den Alkohol- und Drogen-Abstürzen wieder aus dem mentalen Loch herauskommen konnte.Ausblick auf die Fußball-EM mit Christoph KramerNeben dem Rückblick auf eine große Radsportgeschichte gibt es auch einen Ausblick - auf die am 14. Juni 2024 mit dem Eröffnungsspiel Deutschland - Schottland live im ZDF startende Fußball-EM. ZDF-EM-Experte Christoph Kramer gibt im Schaltgespräch mit Katrin Müller-Hohenstein seine Einschätzung zum Stand der Vorbereitung des deutschen Teams nach dem letzten Test gegen Griechenland.Der zweite Wettkampftag der Leichtathletik-EM in Rom ist ebenso Thema im "aktuellen sportstudio" wie das Final Four der Handball-Champions-League in Köln. Dort trifft Titelverteidiger SC Magdeburg am Samstag auf Aalborg Handbold und der THW Kiel auf den FC Barcelona.sportstudio reportage: Jan Ullrich - Der GejagteIn der vierteiligen Doku-Serie "Jan Ullrich - Der Gejagte" ist der "sportstudio"-Gast bereits durch seine Vergangenheit gereist - von seiner Kindheit bis zum Sieg bei der Tour de France und zu den Orten seiner persönlichen Niederlagen. Als "sportstudio reportage" sind die vier Folgen ab Samstag, 13. Juli 2024, 30 Tage lang in der ZDFmediathek zu sehen. Das ZDF sendet die Doku-Serie jeweils in Doppelfolgen am Freitag, 19. Juli 2024, ab 0.15 Uhr und am Samstag, 20. Juli 2024 ab 0.00 Uhr.