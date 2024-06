SHENZEN (IT-Times) - Der chinesische Elektroauto- und Batterieentwickler BYD will neue Technologien, die auf künstlicher Intelligenz basieren, auch im New Energy Vehicle (NEV) - Sektor verstärkt nutzen. Wang Chuanfu, Günder und Vorsitzender der BYD Company Ltd. (ISIN: CNE100000296) will künstliche Intelligenz...

Den vollständigen Artikel lesen ...