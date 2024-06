Die TUI-Aktie zeigt derzeit keine nachhaltigen Erholungsanzeichen, obwohl sie prinzipiell positiven Rückenwind erfährt. Ein bedeutender Meilenstein ist das erneute Listing im MDAX an der Frankfurter Börse, das am 24. Juni in Kraft tritt. Dies beendet gleichzeitig das duale Listing in London und Frankfurt. TUI profitiert zudem von der Insolvenz des Konkurrenten FTI. Das verschafft TUI einen klaren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...