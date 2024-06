© Foto: Keith Srakocic/AP/dpa



Die weltgrößte Volkswirtschaft schafft deutlich mehr Jobs als erwartet, doch die Arbeitslosenquote steigt wieder auf 4 Prozent. Die Aktienmärkte reagieren am Freitag mit deutlichen Verlusten.Das Jobwachstum lag im Mai deutlich über den Erwartungen, was darauf hindeutet, dass die US-Notenbank Federal Reserve frühestens im September mit Zinssenkungen beginnen könnte - und eventuell sogar noch später. Laut dem am Freitag veröffentlichten Arbeitsmarktbericht des US-Arbeitsministeriums wurden im Mai 272.000 Stellen geschaffen (Nonfarm Payrolls). Trotz eines leichten Anstiegs der Arbeitslosenquote auf 4 Prozent gegenüber 3,9 Prozent im April, bleibt der Arbeitsmarkt robust. Experten hatten im …