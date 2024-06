EQS-Ad-hoc: SPORTTOTAL AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

SPORTTOTAL AG: Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital mit Bezugsrecht



07.06.2024 / 15:42 CET/CEST

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) SPORTTOTAL AG, ISIN: DE000A1EMG56 / WKN: A1EMG5 SPORTTOTAL AG: Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital mit Bezugsrecht Köln, 07. Juni 2024. Der Vorstand der SPORTTOTAL AG ("Gesellschaft") hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht der Aktionäre aus genehmigtem Kapital beschlossen. Das Grundkapital von EUR 34.040.376,00 soll um bis zu EUR 1.547.289,00 auf bis zu EUR 35.587.665,00 durch Ausgabe von bis zu 1.547.289 neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von 1,00 Euro je Aktie erhöht werden. Die neuen Aktien werden vom 1. Januar 2024 an gewinnbezugsberechtigt sein. Der Bezugspreis wurde vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats auf 1,00 Euro je neuer Aktie festgelegt. Die neuen Aktien werden den Aktionären im Wege des mittelbaren Bezugsrechts zum Bezugspreis im Bezugsverhältnis von 22:1 angeboten. Ein Bezugsrechtshandel soll nicht stattfinden. Das Bezugsangebot wird voraussichtlich am 11. Juni 2024 im Bundesanzeiger veröffentlicht. Die Bezugsfrist wird voraussichtlich am 12. Juni 2024 (0:00 Uhr MESZ) beginnen und am 26. Juni 2024 (24:00 Uhr MESZ) enden. Gemäß den Regelungen der Prospektverordnung (Verordnung (EU) 2017/1129) und des Wertpapierprospektgesetzes wird für diese Kapitalerhöhung kein Wertpapierprospekt erstellt. Die QUIRIN PRIVATBANK AG begleitet die Kapitalerhöhung und wird die neuen Aktien den Aktionären nach Maßgabe des Bezugsangebots zum Bezug anbieten. Etwaiger Mehrbezug durch Altaktionäre steht unter Zuteilungsvorbehalt der Gesellschaft. Altaktionäre werden bei der Zuteilung unter Beachtung des Grundsatzes der Gleichbehandlung berücksichtigt. Die SPORTTOTAL AG beabsichtigt, die Erlöse aus dieser Kapitalerhöhung zur Finanzierung der Expansion der Streaming-Plattform für live Sport-Events "STAIDIUM" in den USA, sowie zur Finanzierung des Working Capitals der Unternehmensgruppe, zu nutzen. Kontakt

SPORTTOTAL AG

Am Coloneum 2

50829 Köln

Tel: +49 (0) 221 7 88 77 0

E-Mail: investorrelations@sporttotal.com



