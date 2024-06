Wien (www.fondscheck.de) - Neben Small-Cap-Fonds und den weiter starken Edelmetallen fielen im Mai Branchenfonds, die in alternative Energiekonzepte investieren, positiv auf, wie das aktuellen FONDS professionell Fondsbarometer zeigt, so die Experten von "FONDS professionell".Dass die Menschheit - sehr langfristig betrachtet - um eine grundsätzliche Energiewende nicht herumkomme, stehe fest. Denn irgendwann würden die fossilen Brennstoffe tatsächlich zur Neige gehen. Dass der Umstieg auf alternative Formen der Energiegewinnung aber nicht so rasch möglich sei, wie sich das viele erhofft hätten, hätten in den letzten Jahren vor allem jene Investoren zu spüren bekommen, die sich von einer ersten Euphorie in dieser Hinsicht hätten mitreißen lassen. Bis Anfang 2021 hätten New-Energy-Fonds ihre Gegenspieler, die weiter in Öl, Gas und Kohle investieren würden, weit hinter sich gelassen. Seither sei die Entwicklung aber enttäuschend verlaufen. Konventionelle Energie-Fonds hätten ihren Tiefpunkt hingegen kurz nach Ausbruch des Ukraine-Konflikts gesehen. Seither hätten sie fast ununterbrochen zugelegt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...