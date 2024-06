© Foto: ARK Invest/ Reed Young



Cathie Wood, Chief Executive und CIO von Ark Invest, sagt, dass Anlegerliebling Nvidia die Hilfe anderer Unternehmen aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz braucht, damit der KI-Boom anhält."Jetzt muss sich KI auch anderswo in großem Stil durchsetzen, damit Nvidia und andere ihre Bewertungen verdienen", sagte Wood auf dem Greenwich Economic Forum in Hongkong am Donnerstag. Wood ist an der Wall Street berühmt-berüchtigt dafür, dass Ark Nvidia-Aktien vor dem atemberaubenden Gewinnbericht des Unternehmens vor etwa einem Jahr abgestoßen hat. Ark begann aber bereits im Jahr 2014, in Nvidia zu investieren, als die Aktie auf splitbereinigter Basis bei knapp über vier US-Dollar gehandelt …