WOCHENVORSCHAU/10. bis 16. Juni (24. KW)

=== M O N T A G, 10. Juni 2024 *** 10:00 DE/Evotec SE, HV *** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse des Survey of Monetary Analysts 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland und Euroraum *** 11:30 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede bei Amtswechsel in der Hauptverwaltung der Deutschen Bundesbank Sachsen und Thüringen 11:30 DE/Bundesfinanzminister und FDP-Vorsitzender Lindner, Europawahl-Spitzenkandidatin Strack-Zimmermann, Pk nach Sitzung des FDP-Präsidiums, Berlin *** 13:00 AT/EZB-Ratsmitglied Holzmann, Eröffnungsrede zur SUERF-Konferenz 13:30 DE/CDU-Vorsitzender Merz, EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen, Pk nach Gremiensitzungen, Berlin 14:00 DE/Grünen Parteivorsitzende Lang, Nouripour, Spitzenkandidatin Reintke, Pk zum Ausgang der Europawahl 17:15 DE/Bundeskanzler Scholz, Pk nach Gespräch mit chilenischem Präsidenten Boric, Berlin - CH/Börsenfeiertag Australien, Hongkong, China D I E N S T A G, 11. Juni 2024 07:00 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK) 07:45 DE/Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK), Deutsch-chilenisches Wirtschaftsforum, Berlin *** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten Mai 08:00 DE/Inlandstourismus April *** 09:30 DE/EZB-Bankaufsichtschefin Buch, Rede bei EZB-Forschungskonferenz Bankenaufsicht *** 10:00 FI/EZB-Ratsmitglied Rehn, Rede zum Ausblick für die finnische Volkswirtschaft *** 10:00 DE/Bechtle AG, HV *** 10:00 DE/Porsche Automobil Holding SE, HV 10:00 DE/Baywa AG, HV 10:00 DE/Süss Microtec SE, HV 10:00 DE/Bitkom-Präsident Wintergerst, Pk zum Thema "Data Economy - Wo steht die deutsche Wirtschaft? 10:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Eröffnung der Ukraine Recovery Conference, Berlin 10:15 DE/Bundesfinanzminister Lindner, Rede und Diskussion beim Tag der Immobilienwirtschaft, Berlin 10:30 DE/RAG-Stiftung, Presse-Jahresgespräch *** 11:00 DE/Ströer SE & Co KGaA, HV *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:55 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Politische Keynote beim Tag der Immobilienwirtschaft, Berlin *** 13:00 AT/EZB-Ratsmitglied Villeroy de Galhau, Keynote bei SUERF-Konferenz *** 13:00 IE/EZB-Chefvolkswirt Lane, Interview bei Konferenz der Banking & Payments Federation 13:00 DE/Bundesfinanzminister Lindner, Paneldiskussion bei Ukraine Recovery Conference, Berlin 13:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Führer der ukrainischen Delegation, Pressekonferenz auf der Ukraine Recovery Conference, Berlin 13:15 DE/Bundesbauministerin Geywitz, Keynote beim Tag der Immobilienwirtschaft, Berlin 15:00 DE/Wirtschaftsrat der CDU, Wirtschaftstag 2024, Berlin 17:45 DE/Bundesfinanzminister Lindner, Rede und Diskussion beim Tag der Personaldienstleister, Berlin *** 18:45 DE/EZB-Direktor Elderson, Dinner Speech bei EZB-Jahrestagung zu Bankenaufsicht *** 22:05 US/Oracle Corp, Ergebnis 4Q - AT/Opec-Monatsbericht - DE/Ukraine Recovery Conference, Berlin M I T T W O C H, 12. Juni 2024 *** 03:30 CN/Verbraucherpreise Mai *** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) Mai *** 08:00 GB/BIP Monat April *** 08:00 GB/Handelsbilanz April *** 08:00 GB/Industrieproduktion April *** 09:00 DE/Bundesbank-Vorstand Balz, Rede zur Eröffnung des Bundesbank-Symposiums "Bankenaufsicht im Dialog" 09:30 DE/Wirtschaftsrat der CDU, Wirtschaftstag 2024, Berlin *** 10:00 FR/Monatsbericht Internationale Energie-Agentur (IEA) *** 10:00 DE/Sixt SE, HV 10:00 DE/Patrizia SE, HV 11:00 DE/Hawesko Holding AG, HV *** 11:00 DE/EZB-Direktorin Schnabel, Rede im Finanzausschuss des Bundestags 11:00 DE/Bundesregierung, Kabinettssitzung, Berlin 13:00 DE/Bundestag, Plenum mit Regierungsbefragung von Landwirtschaftsminister Özdemir und Bauministerin Geywitz, Berlin 13:00 DE/Regierungs-Pk, Berlin *** 13:30 DE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Rede bei Bundesbank-Symposium "Bankenaufsicht im Dialog" *** 14:30 US/Realeinkommen Mai *** 14:30 US/Verbraucherpreise Mai *** 15:00 GB/EZB-Vizepräsident De Guindos, Interview mit MNI (Webcast) *** 16:30 US/Rohöllagerbestände EIA 18:30 DE/Bundestag und Bundesrat, Tagung des Vermittlungsausschusses, Berlin *** 20:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung (20:30 Pressekonferenz mit Fed-Chairman Powell) *** 21:00 CA/EZB-Ratsmitglied Nagel, Teinahme an Panel bei Konferenz des International Economic Forum of the Americas 23:59 DE/Ukraine Recovery Conference, Berlin - DE/Bilfinger SE, Capital Markets Day (09:00 PK) - DE/Ukraine Recovery Conference, Berlin - RU/Börsenfeiertag Russland D O N N E R S T A G, 13. Juni 2024 *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Mai *** 08:00 DE/Großhandelspreise Mai 09:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin *** 10:00 DE/Traton SE, HV 10:00 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), HV *** 11:00 EU/Industrieproduktion Euroraum April *** 12:00 DE/Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH), Konjunkturprognose zum Sommer 2024, Halle 13:45 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Grußwort bei Innovationstag Mittelstand, Berlin *** 14:00 NL/Stellantis NV, Capital Markets Day *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:30 US/Erzeugerpreise Mai 17:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Jubiläumsveranstaltung - 75 Jahre Auslandsmesseprogramm, Berlin *** 18:00 US/US-Finanzministerin Yellen, Teilnahme an Veranstaltung des Economic Club of New York (mit New-York-Fed-Präsident Williams) 18:15 DE/Bundesfinanzminister Lindner, Rede beim Deutschen Führungskräftetag, Berlin 22:05 US/Adobe Inc, Ergebnis 2Q - IT/Beginn des G7-Gipfels der Staats- und Regierungschefs F R E I T A G, 14. Juni 2024 08:00 DE/Insolvenzen 1Q und Schnellindikator Mai *** 09:00 DE/Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), Pressegespräch zur Konjunkturprognose Sommer 2024, Berlin 09:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin 09:30 DE/Bundesrat, Plenum, Berlin *** 11:00 DE/Volkswagen AG (VW), Absatzzahlen Mai *** 11:00 EU/Handelsbilanz April *** 12:05 EU/EZB, Veröffentlichung Volumen vorfristiger TLTRO-Rückzahlung *** 14:30 US/Import- und Exportpreise Mai *** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) Juni *** 19:30 HR/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede bei 30th Dubrovnik Economic Conference *** - JP/Bank of Japan (BoJ), Ergebnis des geldpolitischen Rats - IT/G7-Gipfel der Staats- und Regierungschefs (seit Donnerstag) === - *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden - Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an - Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland - Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com DJG/mow/apo/hab/mgo

