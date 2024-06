BRETT Kurs Prognose: Base Meme Coin geht durch die Decke

In den letzten Tagen hat sich der Meme Coin BRETT als einer der Top-Performer im Kryptomarkt etabliert. Während viele etablierte Meme-Coins Verluste hinnehmen mussten, hat BRETT eine beeindruckende Rallye hingelegt und sich als vielversprechender Anwärter auf weitere Kursgewinne positioniert. Mit einer Kurssteigerung von fast 100 % innerhalb einer Woche und einem neuen Allzeithoch von 0,18 USD hat BRETT seine Position als einer der führenden Base-Meme-Coins gefestigt. Doch wie wird es nun weitergehen?

BRETT schießt auf neue Höchststände, während andere Meme Coins stagnieren

Der Markt für Meme Coins zeigt derzeit ein eher durchwachsenes Bild. Laut CoinMarketCap ist die Gesamtmarktkapitalisierung in den letzten 24 Stunden um 1 % gefallen, und nahezu alle führenden Meme Coins haben in diesem Zeitraum an Wert verloren. Shiba Inu verzeichnete einen Wertverlust von etwa 3,25 %, Pepe fiel um mehr als 4 %, und Bonk erlebte sogar einen Kursrückgang von über 5 % innerhalb von 24 Stunden. Auch im Verlauf der letzten Woche erlitten die meisten Top-Meme Coins Verluste oder erzielten nur geringe Gewinne.

Quelle: CoinMarketCap.com

Eine bemerkenswerte Ausnahme bildet derzeit der elftgrößte Meme Coin am Markt, BRETT. Dieser Coin scheint sich dem negativen Trend zu widersetzen und zeigt kontinuierliches Wachstum. Im letzten Monat gelang ihm nahezu eine Vervielfachung seines Kurses. In der vergangenen Woche legte er um beeindruckende 97 % zu, was nahezu einer Verdopplung entspricht, und allein in den letzten 24 Stunden verzeichnete BRETT einen Kursgewinn von über 26 %. Das macht ihn aktuell zum mit Abstand am besten performenden Top-Meme Coin. BRETT ist ein relativ junger Meme Coin, der erst Anfang März auf CoinMarketCap gelistet wurde. Während sein Wert damals noch bei 0,03 $ lag, konnte er im April bereits auf 0,08 $ ansteigen. Im Mai fiel der Kurs zwischenzeitlich wieder auf 0,03 $, bevor in der zweiten Maihälfte eine exponentielle Rallye einsetzte, die bis heute an Impulsivität gewinnt.

Seit Beginn dieser Rallye ging es für BRETT ohne größere Rücksetzer steil bergauf. Der Coin überwand erstmals die Marke von 0,10 $ und schoss seit gestern von einem bisherigen Höchstwert bei 0,15 $ auf ein neues Allzeithoch von 0,18 $, das er erst vor wenigen Minuten erreicht hat. Mit einer Marktkapitalisierung von 1,75 Milliarden $ ist BRETT inzwischen die 215. größte Kryptowährung am Markt. Das Handelsvolumen verdoppelte sich innerhalb der letzten 24 Stunden und liegt nun bei über 170 Millionen $. Ausschlaggebend für diese bullische Performance ist wahrscheinlich die Blockchain, auf der BRETT basiert - die Base Blockchain von Coinbase. Sie erfreut sich derzeit starken Wachstums. Neben BRETT verzeichnen auch andere Base Meme Coins wie DEGEN oder KEYCAT Zuwächse. Laut CoinGecko stieg die Marktkapitalisierung von Base Meme Coins allein in den letzten 24 Stunden um fast 30 % auf nahezu 2,7 Milliarden $. Das Wachstum und die Beliebtheit der Base Blockchain könnten viele Anleger auf BRETT aufmerksam gemacht und zu Investitionen veranlasst haben.

Wird sich die Rallye noch weiter fortsetzen können?

Nun fragen sich viele Anleger berechtigterweise, wie es für BRETT und Base-Kryptowährungen im Allgemeinen weitergehen wird. Da BRETT sich aktuell auf einem absoluten Höchststand befindet, ist es schwierig vorherzusagen, wie er sich bei den kommenden, bisher unbekannten Kursniveaus verhalten wird, da in der aktuellen Preisregion noch keine Widerstands- oder Supportniveaus etabliert sind. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass BRETT bei der psychologisch relevanten Marke von 0,20 $ auf den nächsten größeren Widerstand treffen wird. Sollte er auch diesen überwinden können, könnte sich seine Rallye durchaus noch weiter ausdehnen.

Quelle: CoinMarketCap.com

Jedoch sollten Anleger auch im Hinterkopf behalten, dass der Coin, wie bereits erwähnt, allein im letzten Monat einen Kurszuwachs von über 360 % erfahren hat, ohne dabei eine größere oder länger anhaltende Korrektur zu erleben. Das macht eine solche Korrektur langsam fast schon überfällig. Daher sind die Chancen dafür, dass BRETT in den kommenden Tagen noch einmal auf 0,14 oder möglicherweise sogar 0,10 $ zurückfällt, nicht zu unterschätzen. Viele Anleger, die früh in BRETT investiert haben, sitzen aktuell auf massiven unrealisierten Gewinnen, was sie dazu bringen könnte, ihre Coins in naher Zukunft abzustoßen. Dies würde zu Verkaufsdruck und einer korrigierenden Kursbewegung führen.

Natürlich ist es weder sicher, dass es zu einer solchen Korrektur kommt, noch dass BRETT seinen Wert weiter auf 0,20 $ oder darüber hinaus steigern kann. Fakt ist jedoch, dass es sich bei BRETT inzwischen bereits um einen etablierten Meme Coin mit milliardenschwerer Marktkapitalisierung handelt, bei dem das Aufwärtspotenzial im Vergleich zu brandneuen, kleinen und jungen Meme Coins vergleichsweise gering ist. Daher entscheiden sich immer mehr Anleger, die jetzt erst investieren wollen, lieber in kleinere Base-Meme-Coins wie beispielsweise Base Dawgz zu investieren, die noch vor ihrer ersten potenziellen Rallye stehen.

DAWGS steht im Gegensatz zu BRETT noch vor erster potenzieller Rallye

Base Dawgz ist ein neues Meme-Coin-Projekt, das auf der Base-Blockchain basiert. Der eigene Coin trägt den Namen DAWGZ. Base Dawgz kombiniert zwei starke Trends: den wachsenden Markt für Base-Meme-Coins und die immense Beliebtheit vom Hunde-Theme bei Meme-Coins. Im Gegensatz zu anderen Base-Meme-Coins wie BRETT beschränkt sich Base Dawgz jedoch nicht nur auf die Base-Blockchain. Stattdessen ist DAWGZ ein Multi-Chain-Meme-Coin, der auch auf der Ethereum-Blockchain, der Binance-Blockchain, sowie auf den Blockchains von Avalanche und Solana operieren kann. Die Multi-Chain-Funktionalität bietet ihm eine größere Zugänglichkeit und erleichtert es, Community-Mitglieder aus verschiedenen Bereichen des Kryptomarktes anzuziehen und zu einem Investment in Base Dawgz zu bewegen.

Jetzt in BaseDawgz investieren

Quelle: Basedawgz.com

Darüber hinaus nutzt Base Dawgz ein sogenanntes Share-to-Earn-System, bei dem Anleger für das Teilen von Social-Media-Inhalten über Base Dawgz in Form von echten DAWGZ-Coins belohnt werden. Das System soll die Sichtbarkeit des Projekts erhöhen, die Reichweite vergrößern und zu höheren Investitionen führen. Um daran teilzunehmen, müssen Anleger lediglich ihren X-Account mit der Webseite von Base Dawgz verbinden. Danach erhalten sie für jeden Social-Media-Post über Base Dawgz Punkte, die nach dem Ende des aktuell laufenden Pre-Sales in echte DAWGZ-Coins umgewandelt und an das entsprechende Wallet übertragen werden.

Das Meme Coin Projekt befindet sich noch im Pre-Sale, was bedeutet, dass DAWGZ-Coins derzeit zu einem stark vergünstigten Kurs von 0,00479 $ erworben werden können. In den wenigen Tagen seit Beginn des Pre-Sales wurden bereits über 430.000 $ an Investitionen gesammelt. Während des Pre-Sales wird der Kurs der DAWGZ-Coins, zu dem sie erworben werden können, kontinuierlich steigen, und der endgültige Listing-Preis, zu dem DAWGZ nach dem Ende des Pre-Sales an Krypto-Börsen gelistet wird, dürfte noch höher liegen. Das unterstreicht die Attraktivität eines frühen Investments im Pre-Sale.

Jetzt DAWGZ kaufen

Jeder Handel ist riskant. Keine Gewinngarantie. Jeglicher Inhalt unserer Webseite dient ausschließlich dem Zwecke der Information und stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Dies gilt sowohl für Assets, als auch für Produkte, Dienstleistungen oder anderweitige Investments. Die Meinungen, welche auf dieser Seite kommuniziert werden, stellen keine Investmentberatung dar und unabhängiger finanzieller Rat sollte, immer wenn möglich, eingeholt werden. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.