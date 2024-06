TRADINGIDEE des Tages | EURCHF (07.06.2024)

Background - Meinung:

Das Währungspaar EURCHF verzeichnete seit Ende Mai einen deutlichen Rückgang, aber es scheint, dass die Schwäche des Euro hinter uns liegt. Die EZB senkte die Zinssätze, aber gleichzeitig war die Bank sehr wählerisch (höhere Inflationserwartungen) und der Markt hat die Erwartungen für weitere Zinssenkungen in der Eurozone reduziert. Die SNB wird ihren Zinsbeschluss am 20. Juni bekannt geben. Obwohl die Inflation im April über den Erwartungen lag, blieb sie im Mai unverändert bei 1,4 - Das niedrige Inflationsniveau könnte der SNB immer noch Spielraum für weitere Zinssenkungen geben, obwohl der Markt nur eine 40%ige Chance für eine Senkung im Juni sieht. Allerdings hat die SNB in der Vergangenheit schon einige Male mit ihren Zinsschritten überrascht. Auf der technischen Seite ist der RSI-Indikator auf 30 Punkte gefallen, was ein potenziell überkauftes Signal darstellt. Außerdem hat das Paar auf die Unterstützungszone bei 0,9700 reagiert...

