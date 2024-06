München (ots) -Moderation: Louis KlamrothDas Thema: Sommer der Wahrheit: Was hält die Ampel noch zusammen?Erster großer Stimmungstest für die deutsche Politik in diesem Jahr: Was bedeutetdas Ergebnis der Europawahl für die Ampel-Parteien und die Opposition?Sparen oder Geld ausgeben, Abschiebungen nach Afghanistan und Syrien- findet die Koalition jetzt noch gemeinsame Lösungen oder bricht sieauseinander?Die Gäste:Lamya Kaddor (Bündnis 90/Die Grünen):InnenpolitikerinSerap Güler (CDU):Mitglied im BundesvorstandPhilipp Türmer (SPD): Juso-VorsitzenderKonstantin Kuhle (FDP):Mitglied im BundesvorstandWolfgang Niedecken: Sänger und Gründer der Band BAPJuli Zeh: SchriftstellerinEmran Feroz: Journalist und AutorHelene Bubrowski: stellvertretende Chefredakteurin "Table.Media"Am Dienstagabend finden die Nutzerinnen und Nutzer der ARD-Mediathek dievon Louis Klamroth kommentierte und durch redaktionelle Inhalte ergänzte VersionHART ABER FAIR to go.So ist "hart aber fair" für Interessierte erreichbar: Facebook: hartaberfairARD/, X: @hartaberfair, E-Mail hartaberfair@wdr.de; Homepage www.hartaberfair.de.Redaktion: Torsten Beerman (WDR)Pressekontakt:Dr. Lars Jacob,ARD-Programmdirektion, Presse und InformationTel.: 089/558944-898E-Mail: lars.jacob@ard.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5796597