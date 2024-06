EQS Stimmrechtsmitteilung: Frauenthal Holding AG

Frauenthal Holding AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 3 BörseG



07.06.2024

Die Frauenthal Holding AG erwarb am 07.06.2024 im Rahmen des am 26. April 2024 veröffentlichten freiwilligen öffentlichen Teilangebots zum Rückerwerb eigener Aktien 865.149 eigene auf Inhaber lautende, nennbetragslose Stückaktien (ISIN: AT0000762406).



Die Frauenthal Holding AG hält somit nunmehr 865.149 eigene Aktien. Dies entspricht einem Anteil am Grundkapital der Gesellschaft von 9,9999988%. Dadurch wurde die Meldeschwelle von 5% gemäß § 135 Abs 3 BörseG überschritten.



