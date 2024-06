Intel und 14 japanische Partnerfirmen haben sich zusammengetan, um die bisher weniger ausgelasteten LCD-Fabriken von Sharp in Japan für die Forschung innovativer Halbleitertechnologien zu nutzen. Diese Zusammenarbeit soll nicht nur die Kosten der Allianz senken, sondern zugleich den benötigten finanziellen Zufluss für Sharp generieren. Bei dem Projekt wird Intel besonders auf Endfertigungsprozesse der Chips, einschließlich Montage, in Anlagen wie denen von Sharp fokussieren. Die sauberen Räumlichkeiten Sharp's sind ideal, um Partikelbelastung gering zu halten - eine unabdingbare Voraussetzung sowohl für die LCD- als auch für die Halbleiterproduktion. Dieses Vorgehen steht im Einklang mit der Absicht von Sharp, die Anlagen auch künftig in Bereichen wie künstlicher Intelligenz (KI) und Halbleitertechnik zu nutzen.

Neuausrichtung [...]

