Kalenderwoche 23 am KMU-Anleihemarkt - in der Woche der ersten EZB-Zinssenkung (um 0,25% auf nunmehr 4,25%) seit der Zins-Kehrtwende im Jahr 2022, stimmen die Anleihegläubiger der Ekosem-Agrar AG mit deutlicher Mehrheit einer Restrukturierung der beiden Ekosem-Anleihen 2012/27 (ISIN: DE000A1R0RZ5) und 2019/29 (ISIN: DE000A2YNR08) zu. Somit steht dem Verkauf der Anleihen zu einem Preis in Höhe von 300 Euro je Schuldverschreibung mit einem Nennwert von 1.000 Euro an einen russischen Investor von Gläubiger-Seite aus nichts mehr im Wege. Zudem haben die Anleihegläubiger einem Verzicht auf die Rückzahlungsoption im Falle eines Kontrollwechsels zugestimmt.

Die Mutares SE & Co. KGaA wird ihren Anlegern eine Dividende von 2,25 Euro pro Aktie (Vorjahr: EUR 1,75) für das erfolgreiche Geschäftsjahr 2023 auszahlen. Diese setzt sich aus einer Mindestdividende in Höhe von 2,00 Euro je Aktie sowie einer Bonusdividende von 0,25 Euro ...

