© Foto: W. G. Allgoewer - picture alliance / blickwinkel/W. G. Allgoewer



Geht es nach einer Studie der Analysten von Morgan Stanley wird der indische Aktienmarkt in den kommenden fünf Jahren jährlich um bis zu 15 Prozent zulegen.Einmaliges Wirtschaftswachstum: Indien schlägt sogar China! Indien verfügt über eine der derzeit am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften der Welt. In der vergangenen Woche präsentierte das Ministerium für Statistik ein Wirtschaftswachstum von 8,2 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. In den vergangenen zehn Jahren legte die indische Wirtschaftsleistung um 83 Prozent zu. Zum Vergleich: Das chinesische Bruttoinlandsprodukt kletterte im selben Zeitraum um 68 Prozent, während die US-amerikanische Wirtschaft um 54 Prozent zulegte. In …