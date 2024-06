NFP & Roaring Kittys GameStop im Fokus. Blick auf DAX, Nasdaq, Robinhood, Coinbase, Nvidia & PayPal

Anzeige / Werbung

Im Wochenverlauf erlebten wir vor allem im DAX eine gestiegene Volatilität. Mit einem starkem Wochen- und Monatsstart begann zunächst der Rücklauf von den Tiefs aus Ende Mai, die bei rund 18.400 Punkten verankert waren. Vor allem vor der EZB-Sitzung kam im DAX noch einmal weitere Stärke bis fast 18.800 Punkte auf, doch trotz der Erfüllung der Erwartungen hinsichtlich einer Zinssenkung drehte der Markt dann deutlich ab. So stehen wir vor den US-Arbeitsmarktdaten nahe den Monatstiefs und haben die 18.400 erneut im Visier.

Die Daten selbst wurden live kommentiert und deren Marktreaktion erfasst. Im vergangenen Monat konnten in den USA 272.000 neugeschaffene Stellen außerhalb der Landwirtschaft verzeichnet werden, was einem starken Anstieg zum April und dem Schlagen aller Erwartungen entspricht. Dabei stiegen die durchschnittlichen Stundenlöhne im Mai um 0,4?Prozent an und die Arbeitslosenquote notiert nun bei 4,0?Prozent. Dieser Mix drückte die US-Futures direkt auf das Tagestief und aktuell sogar unter das Tief vom Vortag. Kann sich der Markt davon erholen und entweicht die Zinsphantasie im gleichen Atemzug?

Zuvor gab es im marktbreiten S&P500 und im Technologieindex Nasdaq neue Rekorde zum Mittwochabend. Damit geht der Aufwärtstrend nahezu ungebremst weiter, der vor allem von den Schwergewichten Nvidia und anderen Technologiewerten getragen wurde. Bevor wir darauf genauer blickten, stand der schwache Ölpreis in dieser Woche, nach der Ankündigung der OPEC, ab Ende Oktober wieder mehr Öl zu liefern, im Fokus. Und auch der Euro-Dollar, der jedoch nach der Zinssenkung der EZB kaum Bewegung zeigte und weiterhin mittelfristig in einem Dreieck gefangen scheint.

Zunächst sprachen wir über dein Einstieg des US-Brokers Robinhood bei der Kryptobörse Bitstamp. Ist damit der Weg für weiteres Interesse am Kryptomarkt beschritten? Immerhin steht auch die Coinbase wieder sehr hoch im Kurs und Interesse von Anleger:innen. Wir blicken auf beide Werte und natürlich auch zum Start der Aktien-Besprechung auf die GameStop. Hier soll es ein Live-Event auf YouTube heute 18.000 Uhr geben, bei dem Roaring Kitty nach Medienberichten seine Millionen an Aktien und Optionen genauer aufzeigt und ggf. die Optionen auch ausüben könnte. Ein solches Event und auch noch live gab es am Kapitalmarkt bisher noch nie. Die Aktien hatten heute bereits eine Berg- und Talfahrt hinter sich und dürften volatil bleiben.

