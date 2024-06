Trotz der Herausforderungen durch steigenden Wettbewerb und eine langsamere Monetisierung der angebotenen generativen KI-Lösungen, bleibt der Ausblick für den Software-Riesen im Digitalmarkt bestehen. Einer der weltweit führenden Finanzdienstleister behält sein Kauf-Rating bei und setzt das Kursziel stabil bei $650. Die Digital Media Net New Annual Recurring Revenue (NNARR) könnte übertreffen, trotz fluktuiertem Pricing und der noch frühen Phase der Generative Credit-Monetarisierung. Analysten deuten auf frühe Erfolge mit KI-gestützten Lösungen hin, die Beschleunigung der Inhaltschöpfung erlauben und den Kreativteams ermöglichen, sich auf hochwertige Aufgaben zu konzentrieren, was insbesondere für das zweite Halbjahr des Fiskaljahres vielversprechend scheint. Basierend auf den Daten von InvestingPro punktet Adobe mit einer beeindruckenden Bruttogewinnmarge von 88,08% in [...]

