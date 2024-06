Changsha, China (ots/PRNewswire) -Die "Singer 2024" auf Hunan Satellite TV Mango TV hat Musik Talente aus aller Welt vor dem Hintergrund einer "wunderschönen Vielfalt" der Musikkultur-Gemeinschaft versammelt. Das Startaufgebot von "Singer" mit Chanté Moore, einer Sängerin aus den Vereinigten Staaten, und Faouzia, einer marokkanisch-nordafrikanischen Sängerin, hat den grenzenlosen Charme der Musik mit verschiedenen Liedstilen auf der Bühne von "Singer" vermittelt. Während ihrer Teilnahme an dem Programm in China haben sie die chinesische Kultur tiefgehend verstanden, den urbanen Charme erlebt und einen intensiven kulturellen Austausch sowie gegenseitiges Lernen mit chinesischen Sängern und Publikum durchgeführt.Chinesische Fans begeistert von internationalen Talentsängern und ihren LiedernAuf der Bühne der vier ausgestrahlten Episoden hat Chanté Moore eine mutige Herausforderung mit der Rock 'n' Roll-Version von "Wrecking Ball" angenommen, die ganze Szene mit einer dynamischen Performance in Brand gesetzt und erfolgreich die Meisterschaft gewonnen. Ihre einzigartige Stimme und leidenschaftliche Interpretation haben nicht nur Online-Sänger die "Macht der Musik" spüren lassen, sondern auch viele Zuschauer erobert.Der aufstrebende internationale Star Faouzia, die zwei Wochen in Folge die wöchentliche Meisterschaft von "Singer 2024" gewonnen hat, hat das Verständnis des Publikums für ihren Musikstil wiederholt aufgefrischt. Rückblickend auf ihre vorherige Bühnenperformance hat jedes Lied von Faouzia das mehrschichtige Verständnis der Musik durch die nach 2000 geborenen neuen Kräfte der Musikindustrie gezeigt und viele Zuschauer gewonnen. Es gibt über 160 Top-Suchthemen über sie im gesamten Netzwerk, und die Gesamtanzahl der Kommunikationsthemen hat 2,5 Milliarden erreicht.Authentische chinesische Kultur durch Musik erlebenDieser internationale Musikwettbewerb ist nicht nur eine Kollision auf musikalischer Ebene, sondern auch eine tiefe Integration des Multikulturalismus. Als Startaufgebot haben Chanté Moore und Faouzia während des Wettbewerbs großes Interesse an chinesischer traditioneller Kultur und Volksbräuchen entwickelt. Sie haben nicht nur die Straßen von Changsha erkundet und die Schönheit der Hunan-Küche gekostet, sondern auch viele Male antike Straßen mit lokaler Kultur und voller Alltagsleben besucht und die gastronomischen Sehenswürdigkeiten von Changsha auf ihren ausländischen sozialen Medienplattformen geteilt und dazu aufgerufen, mehr Freunde nach China einzuladen.Anlässlich des traditionellen chinesischen Drachenbootfestes haben Chanté Moore und Faouzia auch Han-chinesische Kostüme im neuen Stil getragen und die Volksbräuche des Drachenbootfestes hautnah erlebt. Beim Zubereiten von Zongzi hat Chanté Moore ihre große Bewunderung für die chinesische ethnische Kultur zum Ausdruck gebracht. In einem exklusiven Interview mit China Daily hat sie auch mehr Ausländer dazu aufgerufen, nach China zu kommen und die chinesische Kultur mit einer bescheidenen und lernwilligen Haltung zu erleben.Die Ausstrahlung von "Singer 2024" hat weltweit umfangreiche Diskussionen ausgelöst aufgrund der gefühlvollen Darbietungen vieler internationaler Sänger. Die Verbreitung im Ausland hat weiter zugenommen. Die Live-Daten der Mango TV International App sind kontinuierlich gestiegen. Die Gesamtzahl der offiziellen Inhaltswiedergaben auf ausländischen sozialen Medienplattformen hat 12,4 Millionen überschritten und mehr als 100 Millionen Nutzer erreicht.Kontakt:He YangTel.: 0086-18627680260E-Mail: 2274835488@qq.comVideo - https://www.youtube.com/watch?v=PCVvEWcujyoLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2258709/4750755/Hunan_tv_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/hunan-tv-veroffentlicht-singer-2024-und-ladt-globale-musikstars-ein-orientalische-traditionen-zu-erleben-302167204.htmlOriginal-Content von: Hunan TV, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172383/5796637