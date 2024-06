GameStop Coin Kurs Prognose: Kann Meme-Hype 608 % ermöglichen?

Der Ende Januar gestartete Meme-Coin GameStop konnte bisher schon um sensationelle 12.800.697 % im Preis steigen und heute zuletzt ein neues Allzeithoch verzeichnen. Denn es gibt einige Faktoren, welche seinen Preis angetrieben haben. Welche es genau sind und wie stark der GameStop Coin noch steigen könnte, wollen wir im folgenden Beitrag näher analysieren.

Roaring Kitty reaktiviert die Wall-Street-Bets-Bewegung

Ein Hauptgrund für den gestiegenen Optimismus bei dem Meme-Stocks und -Coins ist auf einen Tweet des X-Profils von Roaring Kitty zurückzuführen. Denn dieser hat seit dem Jahr 2021 erstmalig wieder einen Beitrag gepostet, welcher sofort Beachtung von den Anhängern der Wall-Street-Bets-Bewegung erhalten hat.

Schließlich gehört das Profil einem der Köpfe der Meme-Trader, welche bereits zur Zeit von Corona die Wall Street mit koordinierten Aktionen von aktivistischen Kleinanlegern herausgefordert hat. Daher haben viele auch dieses Mal die Hoffnung gehabt, dass die entsprechenden Assets wieder schnell und stark steigen werden.

Dabei handelte es sich um einen Tweet, welcher dann von Gamer verwendet wird, wenn es ernst wird. So wird ein Spieler repräsentiert, der von einer entspannten Körperhaltung in eine des aktiven Spielens wechselt.

Allein dieser Tweet hatte vor drei Wochen ausgereicht, um die Meme-Stock und -Coins an diesem und den Folgetagen wieder extrem in die Höhe zu treiben, wobei das Interesse danach wieder abgenommen hatte.

https://x.com/TheRoaringKitty/status/1789807772542067105

Vor vier Tagen hat Roaring Kitty zudem sein 180 Millionen USD schweres Portfolio auf Reddit offengelegt. Insgesamt hält er rund 120.000 Optionen der GameStop-Aktie, mit denen er die GameStop für 20 USD kaufen kann. Von dieser Nachricht hat wiederum nicht nur die Aktie, sondern ebenso der entsprechende Meme-Coin profitiert.

So explodierte der GameStop-Token seit der Veröffentlichung des Portfolios vor drei Tagen um mehr als 749 %. Ebenso hat das Handelsvolumen von GameStop zugenommen. Während es vor einem Monat nur knapp 1 Mio. USD pro Tag erreicht hat, liegt es mittlerweile bei 579,42 Mio. USD und somit 57.842 % höher.

Faktoren, die den Meme-Hype beeinträchtigen

Dann kam es mehrfach zu Pausierung des Handels der GameStop-Aktie, da sie eine zu hohe Volatilität und somit ein Limit-Up erreicht hat. Allein am vergangenen Montag waren es neun Pausierungen. Diese sind wiederum auf Roaring Kitty, denn er ist in den sozialen Medien nun wieder aktiver geworden.

Daraufhin setzen Gewinnmitnahmen der Trader ein, jedoch liegt der GameStop-Coin heute immer noch 54,09 % im Plus. Zurückzuführen sind sie unter anderem auch auf die Marktmanipulations-Vorwürfe von Citron Research und die Untersuchungen der ehemaligen SEC-Mitarbeiterin Lisa Braganca, die seine Kommunikationen und digitalen Interaktionen auf Marktmanipulationen überprüfen will.

Gelistet wurde GameStop erstmalig am 28. Januar für einen Preis in Höhe von 0,0000002510 USD und konnte erst heute ein neues Allzeithoch von 0,03213 USD ausbilden. Somit ist der Meme-Coin in etwas mehr als vier Wochen um beeindruckende 12.800.697 % gestiegen.

Ebenso haben einige andere themenrelevante Meme-Coins von dem Hype um die Meme-Assets profitiert. Dies sind unter anderem KITTY mit einem Kursgewinn seit dem 4. Juni von bis zu 1.607 % und ROAR mit einem Plus von 357 %.

Aktuell kommt der GameStop Coin mit einer Marktkapitalisierung in Höhe von 141,22 Mio. USD auf Platz 29 der Meme-Coins und Rang 365 aller Kryptowährungen. Im Vergleich zu anderen Meme-Token könnte er 0,5 Mrd. bis 1 Mrd. USD erreichen.

Dies entspräche einem Plus von 254 bis 608 % und im Falle von Dogecoin sind sogar 62.979 % denkbar. Die nächsten Kursziele für die Bullen befinden sich bei 0,03142, 0,04331 und 0,05065 USD. Angesichts der Unsicherheiten steigt hingegen die Gefahr von Gewinnmitnahmen, da es die Aktivität von Roaring Kitty und somit die Kurse reduzieren kann.

Im Vergleich zu neuen Meme-Coins hat GameStop jedoch schon die Marke von 100.000 USD bei Weitem überschritten. Somit sind nicht mehr die hohen Renditen wie zu Beginn möglich, nach welchen viele Meme-Coin-Trader auf der Suche sind. Stattdessen fokussieren sich viele auf die günstig bewerteten Coins, welche lebensverändernde Renditen ermöglichen können.

Neuer GameFi-Meme-Coin-Presale erzielt rasant 3 Mio. USD

Während es sich bei GameStop nur um einen inhaltslosen Meme-Coin handelt, der nicht mehr als einen einfachen Fanshop, ein schlechtes Grafiktool zum Hinzufügen von Ninja-Stirnbändern, eine Swap-Funktion und ein paar Informationstexte zu bieten hat, gibt es auch andere Vertreter des Sektors, die ein wesentlich größeres Potenzial bieten.

Eine große Beliebtheit hat etwa der neue Presale des Play-to-Earn-Meme-Coins PlayDoge erlebt. Denn er macht sich das wiederaufgekommene Interesse an Retrogames zunutze, die zuletzt beeindruckende Umsatzzahlen verzeichnet haben. Durch seine Neuauflage verbessert PlayDoge die alten Spiele mit neuartigen Funktionen und Optimierungen.

So ist mithilfe der Blockchain-Technologie unter anderem Play-to-Earn möglich, bei dem die Spieler Belohnungen in Kryptowährungen verdienen. Ebenso können somit die Eigentumsrechte an digitale Assets übertragen und über eine Blockchain abgesichert werden. All dies sind Vorteile, welche die traditionellen Spiele in den Schatten stellen.

PlayDoge wurde von dem 90er-Kultspiel Tamagotchis inspiriert, bei dem sich die Gamer um ein virtuelles Haustier kümmern müssen. Repräsentiert wird es mit dem beliebten Meme-Coin-Maskottchen der Shiba Inus. Neben der Pflege des Haustiers beinhaltet es auch noch andere Abenteuer und Minispiele, welche es zu entdecken gibt.

Die Blockchain-Games haben laut den Angaben von DappRadar seit Februar einen Anstieg der Investments in Höhe von 2.252 % auf 988 Mio. USD im April verzeichnet. Überdies ist es der Kryptosektor mit den meisten einzigartigen, aktiven Wallets pro Tag, was unter anderem auf die einzigartigen Vorteile zurückzuführen ist.

Der Vorverkauf von PlayDoge hat nach seinem Start in der letzten Woche schon 2,94 Mio. USD erreicht und bewegt sich schnell auf sein Finanzierungsziel zu. Denn es wurde ein Preiserhöhungsmechanismus implementiert und zudem sinkt die Staking-Rendite mit Zunahme der Einzahlungen in den Smart Contract, wobei sie derzeit bei 106 % liegt.

