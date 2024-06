Ethereum: ETFs stimmen Grayscale bullish

Die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC hat kürzlich grünes Licht für mehrere Anträge auf Spot-Ethereum-ETFs gegeben. Diese Entwicklung könnte sich schon bald massiv auf den ETH-Kurs auswirken. Ethereum (ETH) ist die zweitgrößte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung und könnte seinen Vorsprung gegenüber BNB und Solana (SOL) schon bald weiter ausbauen. Auch bei Grayscale kommt man zum Entschluss, dass ETH durch die bevorstehende Markteinführung der Spot Bitcoin ETFs schon bald steigen könnte.

Neues Allzeithoch unvermeidbar?

In einem Bericht, den Grayscale auf X veröffentlicht hat, geht das Unternehmen darauf ein, wie sich die Zulassung der Spot Ethereum ETFs auf Ethereum auswirken könnte. Auch die Frage, wie hoch die Nachfrage im Vergleich zu den Spot Bitcoin ETFs sein könnte, beantwortet Grayscale in seinem Bericht. Demnach wird geschätzt, dass die Nachfrage nach Ethereum ETFs in etwa ein Drittel der Nachfrage der Bitcoin ETFs in den USA betragen dürfte.

The potential of spot Ethereum ETFs will likely broaden investor exposure to smart contracts and decentralized apps, boosting digital commerce. Despite high valuations, we're optimistic about ETH's growth and potential.



Auch wenn es sich dabei nur um eine Schätzung handelt, dass die Ethereum ETFs in etwa ein Drittel der Bitcoin ETFs ausmachen könnten, liegt die Vermutung nahe, dass dieser Wert in etwa hinkommen wird, da Grayscale Bitcoin und Ethereum ETPs aus anderen Ländern als Vergleich heranzieht. Da die Marktkapitalisierung von Ethereum aber auch nur in etwa ein Drittel von Bitcoin ausmacht, würde das auch reichen, um den Kurs ähnlich stark zu beeinflussen, wie es bei Bitcoin nach der Zulassung der Spot Bitcoin ETFs zu beobachten war. Demnach stehen die Chancen gut, dass auch ETH bald ein neues Allzeithoch erreicht.

Profitiert das gesamte Ökosystem?

Vor allem auf Solana konnte man in den letzten Monaten häufig beobachten, dass steigende SOL-Kurse auch dazu geführt haben, dass das gesamte Ökosystem auf der Highspeed Blockchain explodiert ist. Ähnlich könnte die Situation nun auch auf Ethereum sein. Während Meme Coins wie WIF und BONK gestiegen sind, wenn der SOL-Kurs gestiegen ist, könnten auch PEPE, SHIB und FLOKI davon profitieren, wenn der ETH-Kurs steigt, da das die größten Meme Coins nach Marktkapitalisierung auf der Ethereum Blockchain sind.

(Top Meme Coins nach Marktkapitalisierung - Quelle: Coinmarketcap)

PEPE, SHIB und FLOKI haben aber bereits Bewertungen in Milliardenhöhe erreicht, wodurch es schwer werden könnte, den Kurs nochmal zu vervielfachen und die großen Gewinne von x10 - x100 wohl nicht mehr erzielt werden können. Dafür hätten Investoren früher einsteigen müssen. Renditen von 10 - 100 % scheinen dagegen durchaus noch möglich zu sein. Immer mehr Trader weichen inzwischen auf neue Meme Coins aus, die auf Ethereum basieren und noch deutlich niedriger bewertet sind, da hier auch das Gewinnpotenzial viel höher ist. Vor allem WienerAI ($WAI) sorgt in letzter Zeit für Aufsehen.

WienerAI Nachfrage explodiert

WienerAI ($WAI) ist ein neuer Coin, der auf Ethereum basiert und einen Mix aus künstlicher Intelligenz und Memes liefert, womit das Projekt zwei der gefragtesten Bereiche am Kryptomarkt vereint. Sowohl mit Meme Coins, als auch KI-Coins konnten Anleger heuer schon gutes Geld verdienen und derzeit sieht es auch so aus, als würde WienerAI ($WAI) nach dem Launch durch die Decke gehen. Derzeit ist der Token noch im Vorverkauf erhältlich, wobei Investoren bereits Token im Wert von fast 5 Millionen Dollar gekauft haben.

($WAI Token-Vorverkauf - Quelle: WienerAI Website)

Der $WAI-Preis wird schon während des Presales mehrfach angehoben, wobei die nächste Preiserhöhung bereits in 2 Tagen durchgeführt wird. Frühe Käufer können von dieser bereits in Form eines Buchgewinns bis zum Launch profitieren. WienerAI liefert nicht nur mit einem Trading Bot bereits die erste KI-Funktion, sondern auch eine Staking-Funktion, bei der die Rendite von der Größe des Staking Pools abhängt und dadurch vor allem am Anfang sehr hoch ist. Derzeit liegt die APY (jährliche Rendite) noch bei über 200 %, sodass sich frühe Investoren bereits ein ordentliches passives Einkommen in Form von zusätzlichen Token aufbauen können.

