(shareribs.com) Frankfurt / New York 07.06.2024 - Biotech-Aktien zeigten sich am Freitag im deutschen Handel uneinheitlich. Abwärts ging es für 4SC und Evotec. An der Wall Street legen Amgen und Gilead Sciences zu. Der DAX korrigierte um 0,5 Prozent auf 18.555 Zähler. Hier gaben Vonovia, Daimler Trucks und RWE nach. Aufwärts ging es dagegen für Infineon, Covestro und Commerzbank. Der MDAX verlor 0,6 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...